Efringen-Kirchen Teilorte haben zuerst schnelles Internet

So liegen in allen Ortsteilen bereits Glasfaserkabel bis zu den Hauptverteilerkästen. Darüber hinaus liefe derzeit in den Teilorten die Umsetzung der Endstufe des Ausbaus mit dem Ziel, das Glasfaserkabel bis in jedes Gebäude zu verlegen. Dies allerdings nur, wenn der Anschluss vom Eigentümer beauftragt wurde. Die Abschlussquote betrage derzeit im Schnitt mehr als 80 Prozent, so Weiß. In Bearbeitung seien derzeit die Ortsteile Kleinkems, Mappach und Maugenhardt. „Bis Anfang 2024 sind in den Teilorten die Baustellen vorbei“, kündigte Weiß an.

Im Kernort sollen die Kabelverlegearbeiten bis zu den Häusern diesen Sommer beginnen und bis Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. Geplant sind 445 Hausanschlüsse. Die Gemeinde Efringen-Kirchen verfüge dann in allen Ortsteilen über eine gute Versorgung mit schnellem Internet, was der Attraktivität als Wohn- und Gewerbestandort zugute käme, gerade auch in Zeiten von Home-Office, Internet der Dinge und Industrie 4.0.