Efringen-Kirchen: Theaterworkshop mit fantasievoller Premiere

Der Hase wird in einen Bären verwandelt. Foto: Marianne Rittner

Nicht allein deshalb waren die Kinder kaum still zu halten. „Was kommt als nächstes? Wo stehe ich jetzt? Wer spielt in dieser Szene mit?“ Zum Glück für die Kinder konnte Müller den Überblick behalten, und das Stück nach dem Mittagessen weiter geprobt werden. Daneben blieb auch noch ausreichend Zeit für Spiel und Spaß. Außerdem übte die Theaterpädagogin aus Weil mit den jungen Schauspielern die richtige Körperhaltung, Stimme und Ausdruck.

Große Premiere

Zur Aufführung des Stücks nach dem Workshop kamen Eltern und Verwandte der Kinder in die Turnhalle. Sie wurde ein voller Erfolg, und das neue Ende kam bei allen viel besser an als die ursprüngliche Version. Denn es stellte sich heraus, dass der Wolf gar nicht böse war: Er heißt „Wolfi“ und ist ein ganz harmloser Typ. Richtig sympathisch, und Schafe mag er auch. Die wurden vom Bären gefressen. Der eigentlich ein Hase ist. Nur weil er den Kopfsalat vom Zauberer gefressen hat, wurde er in einen Bären verwandelt. Am Ende durfte der Hase dann Omas Kopfsalat fressen, da sie diesen ohnehin nicht mehr gut kauen konnte.