Ein Mann aus einer Schweizer Grenzstadt steht am Donnerstag vor dem Schöffengericht des Lörracher Amtsgericht wegen der Folgen eines tödlichen Verkehrsunfalls bei Efringen-Kirchen im August 2023, heißt es in einer Pressemitteilung der Außenstelle Lörrach der Staatsanwaltschaft Freiburg. Dem Mann legt die Anklage zur Last, an einem verbotenen Autorennen auf der A 5 bei Efringen-Kirchen beteiligt gewesen zu sein. Er soll zur Nachtzeit unter erheblichem Alkoholeinfluss auf der Bundesautobahn A5 mit seinem Porsche GT3 RS in Richtung Norden mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Hierbei habe der Angeklagte sein Fahrzeug auf mindestens 243 Stundenkilometer beschleunigt. Aufgrund der Alkoholisierung und der hohen Geschwindigkeit habe der Angeklagte in der Nähe von Efringen-Kirchen ein vor ihm in dieselbe Richtung fahrendes Fahrzeug übersehen, heißt es. Bei der Kollision wurde der Fahrer des anderen Fahrzeugs, ein 59-jähriger Mann, getötet.