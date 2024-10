Efringen-Kirchen: Top-Ten-Platz für den Asylkreis Fürenand

Im Rahmen des Projekts Vielfalt 2024 des Radiosenders BigFM überzeugte die Kleiderkammer des Asylkreises „Fürenand“ und wurde von der Jury in die „Top Ten“ gewählt, teilte der Asylkreis mit. Teilgenommen hatten 150 Vereine, die sich für ein integratives Miteinander starkmachen. Die Preisverleihung fand kürzlich in Mainz statt, wo neben verschiedenen Laudatoren auch alle Top-Ten-Projekte mit einem kurzen Video vorgestellt und mit einem Geldpreis honoriert wurden. „Es war sehr schön zu sehen, dass alle diese Projekte ein gemeinsames Ziel haben, ein vielfältiges und multikulturelles Miteinander“, heißt es in der Mitteilung.