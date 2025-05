Vertreter der Ortsgruppe Weil am Rhein der IG Velo erarbeiteten gemeinsam den Gefahrenpunkt „toter Winkel“ im Straßenverkehr. Vor allem das Zusammentreffen von einem Lastwagen und einem Radfahrer im Bereich von Kreuzungen zähle zu den gefährlichsten Situationen im Straßenverkehr, hält die IG Velo in ihrer Mitteilung fest. Jürgen Wiechert von der IG und Transportunternehmer Reinhold Utke erklärten der Klasse 4 a das Problem in Theorie und Praxis. Dafür hatte Utke extra eine Sattelzugmaschine von Rhenus Port aus Weil am Rhein mitgebracht. Jeder Schüler durfte den Gefahrenbereich des toten Winkels aus der Perspektive eines Lastwagenfahrers vom Fahrersitz des Fahrzeuges wahrnehmen. Wichtig sei, dass man für den Lenker des Fahrzeuges sichtbar bleibe oder Sichtkontakt mit ihm aufnehme, um sicherzustellen, dass man gesehen werde. Am besten sei es Abstand vor oder hinter dem Laster zu halten.