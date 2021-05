Efringen-Kirchen Tradition blüht in neuer Form auf

„Es ist super gelaufen“, freut sich Ortsvorsteherin Joelle Kammerer über die Uffertbrütli-Aktion. Ein Brautpaar aus Holz ziert seit Donnerstag den Dorfbrunnen ebenso wie farbenfroher Blumenschmuck. Diese Pracht habe man einer Spende der Blumen-Ecke Medam zu verdanken, betont Kammerer. Denn in den Gärten der Bürger blühe aufgrund der kühlen Witterungsverhältnisse der vergangenen Wochen momentan noch verhältnismäßig wenig. Ein Teil des Blumenschmucks konnte allerdings trotzdem von den Wintersweilern beigesteuert werden – unter anderem die drei Kränze, die als Geschenke dem Seniorenzentrum übergeben wurden. Auch freut sich Kammerer, dass sich viele Bürger an der Gestaltung der Steinschlange im Garten der Ortsverwaltung beteiligt haben. Die Ortsvorsteherin lobt zudem besonders das Engagement von Tamara Braun, die die Holzfiguren am Brunnen zurechtgesägt hatte. Bemalt wurden sie anschließend von Mayra Schmidt. An der Aktion beteiligten sich darüber hinaus Maya Jehle, Tina Kuhn, Simone Kammerer, Svenia Kauschinger und die Ortsvorsteherin selbst. Noch am Donnerstag brachte Kammerer mehrere Kränze sowie einen schön bemalten Stein ins Seniorenzentrum (wir haben berichtet). Auf diese Weise sollen auch die Senioren an der Uffertbrütli-Aktion teilhaben. Zugleich werden die Kränze im Zuge einer Andacht mit Pfarrerin Johanna Pähler Erwähnung finden.

Da sich vor geraumer Zeit abgezeichnet hatte, dass der Umzug aufgrund der Corona-Einschränkungen auch in diesem Jahr nicht möglich sein würde, begann man bereits im Dezember mit der Planung der Ersatzveranstaltung, erinnert sich Kammerer.