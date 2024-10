Die Polizei musste am Samstag gegen 21.45 Uhr die Rheintalbahn bei Efringen-Kirchen sperren lassen. Ein Anrufer meldete, dass ein Traktor am Ortsrand von der Fahrbahn abgekommen sei und mit der Ladegabel eine Lärmschutzwand zum Teil eingerissen habe. Er drohe ins Gleisbett zu stürzen und rage zum Teil in das Lichtraumprofil der Bahnstrecke. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass es keine akute Gefahr für den Bahnverkehr gab. An dem Traktor entstand leichter Sachschaden. Die Fahrer hatten sich zu Fuß vom Unfallort entfernt. Der Schaden an der Lärmschutzwand liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Ein Abschlepper barg den Traktor schließlich. Die Polizei in Weil am Rhein sucht unter Tel. 07621/97970 nun Zeugen.