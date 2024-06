Ein Kleintransporter hat am Freitag auf der A 5 eine Schutzplanke touchiert und ist umgekippt. Der 31 Jahre alte Fahrer habe gegen 3.30 Uhr die Autobahn in Richtung Weil am Rhein befahren, heißt es im Polizeibericht. Als er in Höhe von Istein nach rechts von der Fahrbahn abkam, touchierte er die Schutzplanke auf einer Länge von etwa 100 Metern und kippte auf die rechte Fahrzeugseite um. Es wurde niemand verletzt. Der Kleintransporter wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.