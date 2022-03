Efringen-Kirchen „Traube“ in Blansingen verteidigt ihren Stern

„Große Anerkennung und Herausforderung“

Es sei eine große Anerkennung, den Stern weiter tragen zu dürfen, sagt Daniela Hasse. Zugleich sei es aber auch eine große Herausforderung: Perfektion, Kontinuität, die Qualität der Grundprodukte und das handwerkliche Geschick des Küchenteams müssten zusammen-kommen, um die hohen Ansprüche der Franzosen zu erfüllen, erläutert sie. Dass man all dies für die Gäste zelebrieren dürfe, freut die passionierte Gastronomin jeden Tag aufs Neue. Klein und exklusiv liebe man es in der Traube, das Augenmerk liege ganz ausdrücklich auf regionalen Produkten. Dafür erhält Wawryk im Guide Michelin ausdrückliches Lob: „Respekt verdient auch Küchenchef Brian Wawryk. Der gebürtige Kanadier kocht handwerklich äußerst exakt und harmonisch. Seine moderne Küche hat einen klaren nordischen Einschlag, setzt aber ebenso auf Regionalität – konservierte Produkte aus dem Vorjahr inklusive“, heißt es dort. Auch zum Übernachten wird die „Traube“ wärmstens empfohlen. Nachhaltigkeit sei ein gemeinsames Ziel, sagt Hasse: „Wie können wir sinnvoll umgehen mit dem, was uns umgibt?“ Neben der Regionalität spielt in der „Traube“ auch Saisonalität eine Rolle. So stünde derzeit Wild auf der Karte, aber auch ein Grundprodukt wie die Kartoffel könne durchaus in den Vordergrund rücken, sagt sie. „Das mag manchen verwundern – aber wie wir das dann vollenden, das ist das Besondere.“ Klein und exklusiv wie das Haus ist auch das Team der „Traube“. Zur Zeit sind sie zu dritt, in der Küche wird Wawryk seit Anfang des Jahres von Felix Tröschel unterstützt, der im Schwarzwald aufgewachsen ist und den Gedanken der regionalen Nachhaltigkeit der „Traube“ mit Überzeugung mitträgt. Dass mit der „Mühle“ in Schluchsee eine weitere Adresse im Schwarzwald in den Kreis der Sternträger aufgestiegen ist, bestätige sie in diesem Bestreben, unterstreicht Hasse. Die Corona-Krise ist auch an der Spitzengastronomie nicht unbemerkt vorbeigegangen. Fünf Tische gibt es derzeit in der Traube, und die Gäste halten sich nach wie vor noch etwas zurück. Eine Chance für Schnellentschlossene: Derzeit habe man gute Chancen, auch kurzfristig einen Platz zu bekommen, verrät Hasse.