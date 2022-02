Efringen-Kirchen Traumjob im Steinbruch

Der Abbau von Kalkstein in Istein und seiner Umgebung lässt sich bis ins Jahr 1797 zurückverfolgen. Ursprünglich erfolgte der Abbau des Gesteins am Ortsrand. Seit 1982 wird das Kalkwerk Istein, das zur Lhoist Rheinkalk Gmbh gehört, vom neu erschlossenen Steinbruch Kapf mit Kalkstein versorgt. Pro Jahr werden im Steinbruch Kapf etwa 650 000 Tonnen Rohmaterial gewonnen. In den Öfen des Kalkwerks Istein werden jährlich rund 150 000 Tonnen Branntkalk produziert, die unter anderem in der (regionalen) Baustoff- und in der Stahlindustrie gebraucht werden. Rund 170 000 Tonnen im Jahr werden zu ungebrannten Kalksteinprodukten weiterverarbeitet, die zum größten Teil für den regionalen Verbrauch bestimmt sind, etwa als Dünger in der Landwirtschaft. Hinzu kommen in jüngster Zeit zunehmend granulierte, sogenannte „Akdolit“-Produkte, die für die Aufbereitung von Trinkwasser (Filtration, Entsäuerung, Enthärtung) eingesetzt werden. Besonders in diesem Bereich, der erst im Jahr 2020 innerhalb der Unternehmensgruppe nach Istein verlegt wurde, verzeichnet das Kalkwerk ein starkes Wachstum. Rund sieben Millionen Euro hat die Unternehmensgruppe in eine entsprechende Akdolit-Anlage investiert. Aber auch die Nachfrage nach in Säcken abgepackten Kalkprodukten sei gestiegen, berichtet Zacharias Grothe, der das Werk seit dem 1. Dezember 2020 leitet. Allein 2021 seien 14 Mitarbeiter eingestellt worden, vier bis fünf weitere werden noch gesucht, unter anderem im Steinbruch