Efringen-Kirchen Treffpunkt für Pferdefreunde

Vor dem Start erfolgte die Parcoursbegehung, damit alle die Gelegenheit hatten, sich den Weg durch die Hindernisse einzuprägen. Die Gespanne mussten in zwei Durchgängen durch enge Tore manövrieren, eine klappernde Brücke befahren und kleine Geschicklichkeitsaufgaben lösen. Außer Geschwindigkeit waren hier Geschick und präzise Lenkung ausschlaggebend. An jedem Hindernis, gleich welcher Art, standen links und rechts jeweils eine orangefarbene Kunstoffhütchen, „Döggeli“ genannt, im Abstand von 1,60 Metern. Auf jedem lag ein Tennisball, der bei der geringsten Berührung zu Boden fiel und so einen Fehler anzeigte. Zum Schluss wurden Fehler und gefahrene Zeit addiert zu Sieg und Platzierung.

Kaum ein Gespann blieb fehlerfrei. Das eine oder andere „verlief“ sich gar. Gewurmt hat das keinen. „Es geht um die Freude am Fahren“, sagte die Trainerin Annette Rüttnauer, die auch selber startete. „Hier kann sich jeder hintrauen, hier sind keine auf Sieg fahrenden Turnierfahrer am Start.“ Dass ein solches Turnier in Deutschland ziemlich einmalig ist, bestätigte auch der anwesende Landesvorstand Baden-Württemberg der VFD, Albert Weitzmann.

So waren letztlich alle Fahrer mit ihren Pferden Gewinner und erhielten neben den Siegerschleifen weitere Preise. Für die Erstplatzierten gab es zudem wertvolle Preise, wie Fahrleinen für Ein- und Zweispänner und eine Fahrpeitsche, gesponsert von Werner Braun, Kutschen und Kutschenzubehör, oder eine hochwertige Reittrense, die Stallbesitzerin und Teilnehmerin Daniela Salg sponsorte.

Sieger bei den Einspännern (13 Teilnehmer):

Großpferde: Katharina Lefèvre mit „Jolly Jumper“

Ponies: Annette Rüttnauer mit „Stan“

Sieger bei den Zweispännern (acht Teilnehmer):

Großpferde: Rafael de la Torre mit „Siglavy“ und „Fiona“

Ponies: Daniela Salg mit Silver „Shadow“ und „Sonic“

Kinderfahrer:

Zoe Senger mit „Merle“ sowie Felix Lefèvre und Marie Lefèvre mit „Jolly Jumper“ belegten gemeinsam den ersten Platz