Efringen-Kirchen: Turnerjugend holt fünfmal Platz eins

Am Sonntag waren bei den Jungs drei Mannschaften des SVI in der Bezirksklasse am Start. In der Altersklasse M8-9. erturnten sich Mattis Schardt, Jakob Langendorf, Jannik Guth und Josua Brenneisen Platz eins mit 14 Punkten Vorsprung vor der TSG Ötlingen. Das zweite Team in dieser Altersklasse bestand aus Turnern, die alle ihren ersten Wettkampf überhaupt bestritten. Linus Lang, Marlin Gerwig, Florian Schlosser und Pascal Krey erreichten mit 211,80 Punkten den dritten Platz.

Die Jungen zeigten ihre guten Leistungen am Sonntag.

In der Altersklasse M10-11 turnten Daniil Haponov, Konstantin Domschke, Vladimir Tretiak und Michail Leis einen fast fehlerfreien Wettkampf und belegten mit 257,00 Punkten den ersten Platz

Alle sieben Mannschaften müssen am Samstag, 5. April, beim Bezirksentscheid in Rheinfelden antreten.