Efringen-Kirchen: Über die Bedeutung regionaler Lebensmittel

„Wir wollen mit dieser Veranstaltung das Lebensmittelhandwerk präsentieren und zeigen, welche Produkte regional sind, wie sie hergestellt werden und für welche Werte die Hersteller einstehen“, sagte Hieber-Geschäftsführer Karsten Pabst, der zusammen mit der Hieber-Juniorengruppe das Festival federführend organisiert hat. Er freute sich über das große Interesse am Thema regionale Lebensmittel, also Lebensmittel, die in der Region erzeugt und konsumiert werden.