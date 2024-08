Efringen-Kirchen: Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten

Die Aktion

Im Vorfeld organisierte Al Dulaimi mit einigen Jugendlichen den Einkauf in einem Graffiti-Shop in Weil am Rhein, wo sie einen Künstler kennenlernte, den sie für das Projekt gewinnen konnte. Der künstlerische Aspekt sollte nicht zu kurz kommen, hatten sich die Jugendlichen einen Löwenkopf auf der weißen Fassade des Containers gewünscht. Dieser entstand dann auch, gemeinsam mit bunten, wilden Figuren und – ganz wichtig – der Postleitzahl von Efringen-Kirchen. „Die Postleitzahl ist für die Jugendlichen zu einer Art Identitätsmerkmal geworden. Untereinander grenzen sie sich über diesen Code von den Jugendlichen der anderen Orte ab“, erklärt Al Dulaimi. „Es erstaunt mich immer wieder, dass die Jugend aus dem Ort gerne hier bleiben möchte und nicht plant, weg zu ziehen. Viele erzählen mir, dass sie sich hier sehr wohl fühlen,“ fügt sie hinzu.

Das Jugendzentrum trägt in ihren Augen dazu bei. Hier ist jeder Willkommen und darf so sein, wie er ist. Das war ihr auch bei der Spray-Aktion wichtig. So erzählt sie von einem jungen Mann, der Autist ist und einen Alien auf den Container gesprayt hat. „Das ist seine Welt, hat er mir erzählt. Mir ist Partizipation unheimlich wichtig, daher wollte ich, dass alle Jugendliche zu dem Projekt einen Beitrag leisten können, egal ob das Ergebnis einem ästhetischen Anspruch genügt oder nicht.“