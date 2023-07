Efringen-Kirchen Umfangreiche Aufräumarbeiten nach Sturm

In Efringen-Kirchen berichtete Bürgermeisterin Holzmüller von dem eindrücklichen Erlebnis an besagtem Donnerstag, 19.42 Uhr. Das Unwetter habe große Schäden angerichtet. Sie dankte Feuerwehr und THW für die Unterstützung in der Nacht sowie Forst und Werkhof für die Hilfe bei den Aufräumarbeiten. Am Montag nach dem Starkregen sei die Straße immer noch gesperrt. Die Grundschule Egringen und die Turnhalle wurden geflutet (wir berichteten). Deshalb werde man auch noch mal das Starkregenkonzept in den Blick nehmen.

„Ich bin nochmal alles abgefahren“, berichtete Holzmüller vom Tag der jüngsten Gemeinderatssitzung. Sie fand, das geplante Baugebiet soll ebenfalls noch mal mit Fokus auf Starkregen überdacht werden.