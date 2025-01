Efringen-Kirchen: Umstrukturierung bewältigen

Ehrungen: Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Renè Schmid geehrt, für 25 Jahre erhielt Rainer Dreher eine Ehrung und Philipp Gäßler war 15 Jahre in den Reihen der Aktiven. Für vollständigen Probenbesuch erhielten Andrè Schmid, Felix Meyer, Markus Schörlin und Dietmar Schörlin ein Präsent.

Feuerwehr-Abteilung Huttingen

Die Abteilung

besteht aus 35 Aktiven, davon ein Kamerad in der Tagesalarmgruppe, zwei Mann in der Führungsgruppe, fünf Mitglieder in der First Responder Gruppe, eine Person in der Höhenretter-Gruppe, ein Mitglied bei der Jugendfeuerwehr und elf Kameraden in der Altersmannschaft.

Kontakt:

Abteilungs-Kommandant Oliver Schirmer, Internetseite: www.ffw-efringen-kirchen.de