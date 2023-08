Efringen-Kirchen Unbekannte Stücke werden wiederentdeckt

Neben Brobeil als Barockstreicherin spielten Andrea Bergmann, Claudia Petersen-Staerkle und Ingo Schlüchtermann sowie Julia Hess am Cembalo. Den Gesangspart bestritt Kazuko Nakano mit ihrer Alt-Stimme. Das Sextett hat sich der „Wiederentdeckung und Aufführung bislang unbekannter und rekonstruierter Werke des Barocks“ verschrieben.

Die Notenschmiede der damaligen Zeit unterwarfen sich nicht zwingend den Regeln. Biagio Marini etwa, Violinist und Komponist, geboren 1594 in Brescia, verstorben 1663 in Venedig, tat wie ihm beliebte. Was laut der Sprecherin streng verboten gewesen sei, gar unter Strafe gestanden habe, nämlich in einer Tonart zu beginnen, und mit einer anderen aufzuhören, schien Marini zu gefallen. Auch dem Barockensemble gefiel die „reizvolle Sonata a quattro“, und dem Publikum sowieso, wie sich am Beifall ermessen ließ. Vor allem die Retirata, der Rückzug, also der Schlusssatz mit der „falschen Tonart“ schob sich angenehm ins Gehör.