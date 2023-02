Efringen-Kirchen Unbestrittener Höhepunkt 2022: Das Rhenusfest

Als Vereinsaktivitäten für das laufende Jahr kündigte der Vorsitzende ein Gemeinschaftskonzert mit dem Reblandchor für den 22. April in der Christuskirche an. Voraussichtlich im Mai wird ein Singen für alle verstorbenen Vereinsmitglieder auf dem Friedhof in Kirchen stattfinden. Das Rhenusfest wird wieder veranstaltet, allerdings wie gewohnt eintägig.

Kasse

Hatte sich Ernst Giese auf der vorherigen Hauptversammlung noch als „kleinen, armen Vereinsrechner“ bezeichnet, der eine fast leere Vereinskasse zu verwalten hatte, konnte er dieses Mal berichten, dass sich die Vereinskasse dank des Rhenusfests erholt habe. Seine Entlastung erfolgte einstimmig ebenso wie die der übrigen Vorstandsmitglieder.

Wahlen

Bei den turnusgemäß stattfindenden Wahlen wurden Helmut Wittich als zweiter Vorsitzender, Franz Lagleder als Protokollführer und Günter Nussbaumer als zweiter Rechner in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenprüfer folgte Jürgen Renner auf Helmut Walter.

Grußworte

Da die Dirigentin Angelika Asche krankheitsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, verlas der Vorsitzende ihre Grußworte. Dass die Sängergemeinschaft auch für den Erhalt des kulturellen Erbes in der Musik sowie für die Musik der Gegenwart und Zukunft ihren Beitrag leiste, motiviere sie immer neu, auch ihren Beitrag dazu zu leisten, versicherte die Chorleiterin. Grußworte überbrachten zudem der Sängerbund, die Natur- und Vogelfreunde unter neuer Leitung, sowie der Musikverein und die Freiwillige Feuerwehr.

Vorsitzender: Günter Kaufmann

Mitglieder: 160, davon 30 aktive Sänger

Kontakt: Günter Kaufmann, Tel. 07628/22 56