Efringen-Kirchen Unfall: Drei Personen schwer verletzt

Efringen-Kirchen. Zu einem schweren Unfall ist es am späten Dienstagabend auf der B 3 gekommen. Um 23.25 Uhr befuhr ein junger Mann mit seinem Peugeot die B 3 von Efringen-Kirchen in Richtung Eimeldingen. Aus noch unbekannten Gründen kam der 18-Jährige mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug in der Folge mehrfach. Hierbei wurden der Fahrer sowie seine beiden 18 und 16 Jahre alten Mitfahrer schwer verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Unfallhergang ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.