Zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Autobahn 5 gekommen, heißt es in einer Polizeimeldung. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr den linken Fahrstreifen in südlicher Richtung, als er zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein aufgrund der Verkehrslage abbremsen musste. Ein hinter ihm fahrender 53-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 42-Jährigen auf. In der Folge fuhren drei weitere Autofahrer im Alter zwischen 20 bis 51 Jahren sowie eine 48-jährige Autofahrerin auf die vor ihnen fahrenden Autos auf. Keiner der Beteiligten machte Verletzungen geltend. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.