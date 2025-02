Mehrere Notrufe gingen am Mittwochabend nach der Kollision von vier Fahrzeugen auf der Autobahn 5 bei der Leitstelle ein. Betroffen war gegen 22.30 Uhr die Fahrbahn in Richtung Süden. Höhe Efringen-Kirchen war es zu einem Verkehrsunfall mit zunächst unklarem Ausgang gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an dem besagten Verkehrsunfall insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Das Verursacherfahrzeug ist flüchtig. Der Verursacher soll zunächst ein vor ihm fahrendes Auto auf dem linken Fahrstreifen genötigt und dann ausgebremst haben. Dieser fuhr im Anschluss davon. Das ausgebremste Fahrzeug musste dadurch seine Geschwindigkeit stark minimieren. Von hinten fuhr in der Folge ein weiteres Auto auf, der das vor ihm befindlichen Fahrzeug gegen die Schutzplanke schob, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist. Als der Auffahrende am rechten Fahrbahnrand zum Stehen gekommen war, fuhr ein weiterer Pkw von hinten auf diesen auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 100 000 Euro. Verletzt wurde nach Sachstand kurz nach dem Unfall niemand. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Autobahnteilabschnitt zwischen Efringen-Kirchen und dem Dreieck Weil am Rhein musste voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Sperrung der Autobahn ging noch bis etwa 2 Uhr. Die Polizei sucht dringend nach Hinweisen zum Verursacherfahrzeug. Die Unfallörtlichkeit befindet sich etwa vier Kilometer südlich der Anschlussstelle Efringen-Kirchen. Wer entsprechende Hinweise geben kann, soll sich an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein wenden, Tel. 07621/980 00. Die Rufnummer ist täglich 24 Stunden erreichbar.