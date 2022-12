Efringen-Kirchen Unfallflucht auf Autobahn 5

Efringen-Kirchen. Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Mittwoch, 28. Dezember, gegen 18.45 Uhr gekommen. Der oder die Verursacher ist flüchtig, teilt die Polizei mit. Die 34-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW befuhr die Autobahn in Richtung Karlsruhe. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Efringen-Kirchen wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen. In diesem Moment näherte sich ein Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit von hinten und fuhr auf die Geschädigte auf. Durch die Wucht dieser Kollision wurde der Pkw der Geschädigten massiv beschädigt. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 25 000 Euro oder mehr. Als die Geschädigte rechts auf dem Standstreifen angehalten hatte, stellte sie fest, dass das verursachende Fahrzeug weitergefahren war. Die Geschädigte wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber augenscheinlich unverletzt.