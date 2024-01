Eine Zeugin aus Egringen meldete der Polizei am Sonntag kurz vor 19 Uhr, einen silbernen Kombi, welcher in der Kanderner Straße gegen einen geparkten Opel Astra gefahren sei und dann sich in Richtung Holzen entfernt habe. Im Rahmen der Fahndung konnte im Ortsteil Istein ein am Fahrbahnrand geparkter, unfallbeschädigter, silberner Kombi festgestellt werden. Im Fahrzeug befand sich ein schlafender 44-jähriger Mann, welcher geweckt wurde. Da der 44-Jährige im Verdacht stand, zuvor eine Unfallflucht begangen zu haben, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis des Testes betrug etwa 1,8 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der gesamte Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 7000 Euro.