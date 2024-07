Eine unbekannte Radfahrerin soll laut Polizeibericht am Samstag gegen 23.30 Uhr gegen einen VW-Crafter gefahren sein. Der VW stand in der Basler Straße in Efringen-Kirchen am Fahrbahnrand im Bereich der Einmündung zum „Kapfrain“. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der gestürzten Radfahrerin soll ein bislang unbekannter Fahrer eines Traktors geholfen haben. Nach einem kurzen Gespräch verließ die Radfahrerin den Unfallort. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/979 70, sucht nun den Traktorfahrer. Dieser möge sich mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Radfahrerin geben können. – Die Radfahrerin könnte sich auch selbst melden.