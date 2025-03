Efringen-Kirchen: Unverstärkter Klang, Witz und Stil

Die Band „The Chamber Jazz Quartet“ des Freiburger Bassisten Michael Pöhlmann präsentiert am Samstag, 29. März, ab 20.15 Uhr in der Kulturscheune Rabe, Im Eselgrien 2, in Kleinkems seine bemerkenswerten Stücke in einem idealen Setting: Farbig- unverstärkter Klang, Witz und Stilbewusstsein stellen sofort direkten Kontakt zwischen Bühne und Publikum her, heißt es in der Ankündigung. Darin wird auch auf die persönliche und intime Note des Ensemblespiels verwiesen. „Außerdem swingt diese Crew famos“, heißt es weiter.