Efringen-Kirchen: Unwetter nahm Wehr stark in Anspruch

Nico Müller besuchte einen Maschinisten-Lehrgang und Stefan Leisinger sowie Paul Züffle einen Atemschutzlehrgang.

Beförderung und Ehrung

Kommandant Bernd Medam konnte Nico Müller, Stefan Leisinger, Stephan Müller und Philipp Götzmann zu Oberfeuerwehrmännern befördern. Markus Schmid werde, so Medam, an der Gesamtgeneralversammlung im März zum Brandmeister befördert. Ebenfalls an der Generalversammlung der Gesamtwehr werden Beat Köster und Daniel Wenk für 15 Jahre aktiven Dienst geehrt werden, so der Kommandant.

Dirk Brenneisen und Rainer Schopferer wurden im Rahmen der Versammlung in die Altersmannschaft verabschiedet.

Termine

Die Feuerwehrleute sind am Samstag, 17. Februar, beim Fasnachtsfeuer, die Schrottsammlung für die Jugendwehr findet am 9. März statt, und am 23. März feiert die Gesamtfeuerwehr der Gemeinde ihr 50-jähriges Bestehen. Dazu wird im Rahmen der Gesamtgeneralversammlung eine Feier zusammen mit den Angehörigen der Wehrleute in Efringen-Kirchen stattfinden.

Feuerwehr Egringen

Stärke

Die Abteilung besteht aus 32 Aktiven, sechs Mitglieder in der Jugendwehr und 32 Kameraden in der Altersmannschaft.

Wahlen und Internet

Abteilungskommandant Bernd Medam und sein Stellvertreter Markus Schmid wurden in ihren Ämtern bestätigt. www.ffw-efringen-kirchen.de/Einsatzabteilungen/Abt-Egringen