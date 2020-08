Efringen-Kirchen Veränderungen stehen ins Haus

Rückblick auf das Jahr 2019

Die Rebfläche der Markgräfler Winzer belaufe sich auf 926 Hektar, was ein leichtes Plus zum Vorjahr bedeute. Im Ertrag standen 890 Hektar. Die Anzahl der Mitglieder liege bei 942. Man habe im Jahr 2019 ein Umsatz-Plus von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwirtschaftet.

Mit Blick auf die Auszahlungen erklärte Rüdlin, dass die letzte Rate für das Jahr 2016 im vergangenen Jahr gutgeschrieben worden sei. Das Gesamtergebnis für 2016 liege damit bei 10 018 Euro.

Besonders hob Rüdlin auch die Falstaff-Bewertungen für die Markgräfler Winzer hervor. „Das macht uns stolz“, sagte er. Es zeige, dass die verdiente Arbeit der Winzer auch gesehen werde.

Das laufende Jahr und die Corona-Situation

Mit Blick auf das laufende Jahr erklärte Rüdlin, dass es weiterhin ein umsatzseitiges Plus gebe. Besonders der Verkauf im Einzelhandel sei stark. Auch können die Markgräfler Winzer 2500 neue Privatkunden verzeichnen.

Allerdings wies Rüdlin zugleich auf die noch immer bestehende Corona-Krise hin und auf die damit verbundenen Unsicherheit. „Wir wissen einfach noch nicht, wie es zum Jahresende aussehen wird.“ Corona war auch für die Markgräfler Winzer im bisherigen Jahresverlauf ein bestimmendes Thema. Die Weinmärkte der Genossenschaft waren etwa fünf Wochen lang geschlossen, legte Rüdlin dar. Durch sogenannte „Job-Rotation“ konnte Kurzarbeit im Team allerdings gänzlich verhindert werden.

Die Verwaltung war ab dem 26. März im Home-Office tätig. Der Kontakt zu den Kunden habe aber via Internet erfolgreich aufrechterhalten werden können. Man habe im Privatkundenbereich 100 000 Euro mehr als im Vorjahr erwirtschaftet, was vor allem dem Online-Handel zu verdanken sei.

Zugleich habe die Corona-Krise aber auch zu einem signifikanten Minus bei der Abnahme im Gastro-Bereich geführt, was mit der zeitweiligen Schließung der Restaurants zusammenhänge. Im Zuge dessen wies Rüdlin auf die Unterstützung der regionalen Gastronomie hin, die zum symbolischen Preis von einem Euro mit Weinen der Markgräfler Winzer ausgestattet wurden.

Zum Sektfestival „The Dinner“ zog Rüdlin ein positives Resümee.

Neues Weingesetz steht in den Startlöchern

Als ein wichtiges Thema, das die Markgräfler Winzer künftig beschäftigen wird, ging Rüdlin auf das neue Weingesetz ein, dass in den kommenden Wochen und Monaten verabschiedet werden soll.

Dieses sieht eine Anpassung an bestehende EU-Bestimmungen vor. Die Einstufung der Weine erfolgt dann auf Grundlage der Herkunft und Lage. Es wird eine Einteilung in geschützte Ursprungsbezeichnung (Baden), Region (die verschiedenen Bereiche innerhalb von Baden), in Ortsweine und schließlich Lagenweine geben.

Dabei gelte es noch, wichtige Fragen zu klären, etwa wie mit gemarkungsübergreifenden Lagen umgegangen wird. Zugleich betonte Rüdlin, dass man durch die Einführung der Linien „Tagwerk“ (Region), „Handwerk“ (Ort) und „Kunstwerk“ (Einzellage) auf die Umstellung im Weinrecht schon gut vorbereitet sei. Auch erfolge diese nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt bis zum Jahr 2026.

Blicke in Richtung Bio-Zertifizierung

Vermehrt komme inzwischen das Thema Bio-Anbau zur Sprache, erklärte Rüdlin im Zuge der Herbstversammlung zudem. Auf der einen Seite stoße er dabei auf Skepsis und falsche Vorstellungen, wie etwa, dass sich die Markgräfler Winzer zu einer Demeter-Genossenschaft entwickeln. Auf der anderen Seite führe er vermehrt Gespräche gerade mit jüngeren Winzern, die ihre Anlagen nach Bio-Richtlinien bewirtschaften wollen und sich über die allgemeine Haltung der Genossenschaft zum Thema informieren.

Zusammenfassend sagte Rüdlin mit Blick auf den Bio-Anbau: „Wir können uns diesem Weg nicht kategorisch verschließen.“ Eine Demeter-Genossenschaft sei natürlich nicht das Ziel, man müsse sich aber fragen, in welcher Form sich der Bio-Anbau für die Markgräfler Winzer in Zukunft wird umsetzen lassen. Allein die entsprechende Nachfrage nach Bio-Weinen und der Wunsch der Kunden nach möglichst viel Transparenz machen eine entsprechende Ausrichtung in Zukunft notwendig.

Auch Kellermeister Martin Leyh griff das Thema auf und betonte ebenso wie Rüdlin, dass eine sofortige, komplette Umstellung auf Bio-Anbau ebenso wenig gewünscht wie realisierbar sei. Vielmehr bestehe die Möglichkeit, schrittweise vorzugehen.

Leyh stellte daher zunächst lediglich die Anforderungen an die Bio-Zertifizierung vor, in der Hoffnung, dass die Winzer sich ihrerseits mit dem Thema auseinandersetzen werden, um dann gegebenenfalls zu entscheiden, diesen Weg einzuschlagen.

Unter anderem wies der Kellermeister, der bereits Erfahrungen mit dem Verfahren zur Bio-Zertifizierung gesammelt hat, darauf hin, dass die Anlagen drei Jahre lang nach Bio-Richtlinien bewirtschaftet werden müssen. Es dürfen keine synthetischen Dünger und keine Insektizide eingesetzt werden. Das Pheromon-Verfahren sei hingegen weiterhin möglich. Auch gebe es bei einigen Facetten Spielraum – etwa hinsichtlich des Pflanzguts.

Für die Winzer bestehe die Möglichkeit, zunächst nur einen Teil ihrer Trauben, etwa eine Sorte, nach Bio-Richtlinien auszubauen. Für die ersten Jahre würden diese dann noch in der konventionellen Herstellung aufgehen, erklärte Hagen Rüdlin.

Sollte in Zukunft eine bestimmte Menge nach Bio-Richtlinien ausgebauter Trauben zur Verfügung stehen, gelte es, diese für die Weiterverarbeitung von den konventionell ausgebauten Trauben zu trennen. Vorstellbar seien etwa eigene Lesetage, blickte Leyh in die Zukunft.

Eben weil diese Menge langfristig aber erst einmal zusammenkommen müsste, gehe es aktuell zunächst darum, von den Winzern eine entsprechende Rückmeldung zu bekommen.

Das Thema Bio-Anbau sei für die Genossenschaft wichtig, um auch künftig konkurrenzfähig zu bleiben, unterstrich Rüdlin. Man dürfe nicht warten, bis einem der Markt keinen anderen Ausweg mehr lasse, sondern müsse den Zeichen der Zeit folgend „pro-aktiv“ handeln.

Die Weinlese im Jahr 2020

Mit Blick auf den anstehenden Beginn der Lese in einigen Tagen legte Leyh den Winzern die üblichen Richtlinien zur Qualitätskontrolle und zum Vorgehen bei der Anlieferungen ans Herz. Hinsichtlich der Lesepläne wurde nach kurzer Diskussion beschlossen, diese aus Kostengründen nicht mehr wie bislang üblich in den beiden Tageszeitungen zu veröffentlichen.

Beim Anliefern der Trauben müsse zudem auf die Einhaltung der Abstandsregeln geachtet werden. Auch sollen die Winzer im Bereich, in dem die Trauben abgeladen werden, eine Mund-Nasen-Maske tragen.