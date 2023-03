Efringen-Kirchen Verein bietet Imkerschulungen an

Einen neuen Lehrbienenpfad konnte der Markgräfler Imkerverein am Imkertag im vergangenen Jahr entlang des Lehrbienenstands einweihen, dies ging aus den Berichten an der Generalversammlung des Vereines am Mittwoch hervor. Der Lehrbienenpfad bietet viele Informationen über die Bienen und die Imkerei, so der Vorsitzende Markus Strauß, und kann jederzeit im Vogesenblick 24 in Efringen-Kirchen besichtigt werden. Strauß berichtete außerdem über die Aktivitäten des Landesverbandes der Imker, der Königinnenzucht in der Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht und der Imkerschulen in Oberentersbach und Heidelberg. Der Verein würde auch in diesem Jahr wieder Jungimkerschulungen anbieten, so der Vorsitzende weiter. Strauß merkte an, dass demnächst die „Auswinterung“ der Bienen anstehen würde, das bedeutet dass die Imker auf genügend Futter und die Hygiene in den Bienenstöcken achten müssen. Schriftführerin Anna Köster referierte über die Arbeit der Imker im abgelaufenen Jahr, und wusste von Trachtverlauf, Völkerentwicklung und Honigernte zu berichten, außerdem erwähnte sie die zahlreichen Arbeitseinsätze der Mitglieder am vereinseigenen Lehrbienenstand. Den Kassenstand erläuterte die Kassiererin Heidrun Höfle-Berner, den Michael Keser und Holger Schade geprüft hatten.