Der Park, ein Eingangstor zum Festgelände, wird bis zum Fest wieder hergerichtet und auch die Mitarbeiter vom Werkhof legen noch Hand an. Natürlich sei jeder im Dorf aufgerufen, sein Anwesen sauber und gepflegt aussehen zu lassen. Aber das müsse nicht extra betont werden, weiß die Ortsvorsteherin.

Das Fest wird traditionell mit dem Festgottesdienst am Samstag, 18. Mai, ab 16 Uhr in der Kirche St. Michael eröffnet. Zur Aufführung kommt die Cäcilienmesse von Charles Gounod. Es singen der Projektchor und Solisten, begleitet vom Musikverein Istein unter der Gesamtleitung von Thomas Schmid, Dirigent des Musikvereines. Den Chor hat der Dirigent des Kirchenchores, Dieter Hilpert, einstudiert. Anschließend, ab 18 Uhr, sind die Chlimsen im denkmalgeschützten Ortskern von Istein geöffnet. Am Sonntag und Montag wird auf der Festmeile ab 11 Uhr bewirtet.