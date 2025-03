Efringen-Kirchen: Verschärfung des Waffengesetzes beschäftigt Schützen

Sportlich haben sich die Aktiven an den Kreismeisterschaften, Landesmeisterschaften und an den Rundenwettkämpfen beteiligt, berichtete Neubauer. Wie in den Jahren zuvor wurden die Vereinsmeisterschaften beim Deutschen Schützenbund (DSB) und beim Bund Deutscher Schützen (BDS) durchgeführt, mit der Teilnahme zeigte sich der Oberschützenmeister sehr zufrieden. Im November habe der Kreisschützentag im Schützenhaus in Efringen-Kirchen stattgefunden. Großes Thema sei die Verschärfung des Waffengesetzes gewesen, zudem die Erhöhung der Beitragsgebühren. Weitere Anlässe waren das Fasnachtsfeuer, Sachkundelehrgänge, ein Grillstand bei Hornbach und mehrere Papiersammlungen, zählte Neubauer auf.

Die letzte Veranstaltung im vergangenen Jahr, die Jahresfeier mit Königsschießen, fand auch im Schützenhaus statt. Das Königsschießen wurde mit dem Luftgewehr ausgetragen, Schützenkönigin wurde Inge Weiss, so die weiteren Ausführungen des Oberschützenmeisters.