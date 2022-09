Efringen-Kirchen Verstärkt auf Wintersaaten setzen

Verschiedene Maissorten zeigen hier jedes Jahr an, wie sie mit Temperaturen, Wetterwechseln und unterschiedlichen Böden zurechtkommen. In diesem Jahr sind die Kolben eher klein, da Niederschläge fehlten. Trotz vielleicht feuchterer Böden: 230 Doppelzentner als Ertrag pro Hektar seien dieses Jahr schon gut, „normalerweise sind es deutlich mehr“, so Hess. „Bei Kiesböden kommen wir 2022 vielleicht bei einem Hektar nur auf 60 Doppelzentner Ertrag“, fuhr er fort. Auf den Maisfeldern in der kiesigen Rheinebene bei Kleinkems, Steinenstadt und Schliengen, sehe es ganz mau aus, teilweise hätten sich wegen der langen Dürreperiode gar keine Kolben entwickelt – „die vertrockneten Maispflanzen sind nur noch Material für die Biogasanlage“, berichtete Hess weiter. Die gute Nachricht ist, dass der Mais bereits jetzt wegen der Hitze sehr gut durchgetrocknet ist und sehr wenig Restfeuchte aufweist. Trockener Mais ist wichtig für die Weiterverarbeitung. „Hält sich das Wetter einigermaßen, können viele Landwirte teure Energiekosten einsparen, weil sie den Mais nur kurz oder gar nicht in die Trocknungsanlage ins Elsass bringen müssen“, sagte Hess. Zufrieden waren die Landwirte dieses Jahr auch mit der Weizenernte – selbst wenn der Ertrag nicht überall optimal war. 218 Euro pro Tonne Körnermais wurden im August 2021 erzielt, bei Weizen und bei Mais werden die neuen Preise mit teils 280 bis mehr als 300 Euro pro Tonne angesetzt. „Die spannende Frage ist, bleiben die Preise so gut?“ fragte sich Hess. Die Preise müssen hoch sein, denn die wegen des Ukraine-Krieges rasant steigenden Energie- und Spritkosten bereiten den Landwirten Sorgen. Wegen der kaum mehr zu bezahlenden Energiepreise haben nun auch schon zwei wichtige Düngemittelproduzenten aufgegeben, berichtete Hess. Der Markt wird hier eng.

Wegen der unsicheren Witterungsverläufe und der schwankenden Preise rieten Hess und sein Kollege Jochen Winkler als Anbauexperte zu einer „breiten Streuung im Anbau“. Fruchtfolgen werden immer wichtiger, nicht nur die, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Es gilt auch beim Zwischenfruchtanbau wie Senf oder Raps, die Winterfeuchtigkeit im Boden zu halten. Empfohlen sind nicht nur Winterweizen und Wintergerste, sondern dazu Wintertriticale und Winterdinkel – all diese Sorten gedeihen auf hiesigen Ackerböden. Denn diese Getreidesorten profitieren von den Winterniederschlägen und haben genug Wasserreserven bis zur Ernte im Sommer.