Efringen-Kirchen „Vertagen ist nicht mein Ding“

Auch was weiter laufende Projekte betrifft, schaut Schmid lieber voraus als zurück: Die Entwicklung des Baugebiets Gießenfeld 2, wo die Gemeinde mittlerweile so viele Grundstücke habe erwerben können, dass man einen Schritt weiter gehen könne – wohl eher in Reihenhaus- oder Geschosswohnungsbau als in Richtung Einfamilienhaus, so Schmid. Daneben stünden das Bürgerbeteiligungsverfahren zur Weiternutzung der Güterhalle sowie Planung und Bau des neuen Feuerwehrhauses auf dem Programm.

Feuerwehrhäuser besichtigt

Am Samstag hat Philipp Schmid mit Vertretern der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats zusammen mit Thomas Thiele, dem Beauftragten für das Vergabeverfahren, verschiedene Feuerwehrhäuser in Nordbaden angeschaut, und dabei neue Erkenntnisse gewinnen können, wie er sagt.

„Man kann es nicht allen Leuten zu hundert Prozent recht machen“, räumt Philipp Schmid selbstkritisch ein, gefragt nach der Kritik der vergangenen Monate an seinem Kommunikationsstil. Bei einem Workshop mit dem Gemeinderat habe er zwar einiges dazugelernt, am Ende aber doch in die Runde der Räte gesagt: „Ihr seid, wie Ihr seid, und ich bin, wie ich bin“.

Wichtig seien ihm Authentizität und Offenheit, sagt Schmid. „Wer etwas mit mir besprechen will, kann einen Termin ausmachen oder mich anrufen“, versichert er. Vorschlägen aus den Reihen des Rats, seiner Mitarbeiter oder von Bürgern seien ihm demnach lieber als das bloße „Abnicken“ von Verwaltungsvorlagen. Man müsse aber auch bedenken, dass am Ende des Tages eine Entscheidung getroffen werden und diese dann auch zum Ende geführt werden müsse, beschreibt er seine Rolle. „Angelegenheiten zu vertagen ist nicht mein Ding“

"Klärende Gespräche"

Bei Wahlkampfauftritten in Efringen-Kirchen und den Teilorten bis zur Wahl will Philipp Schmid nun „klärende Gespräche“ führen, dies auch angesichts der zunehmenden Komplexität von Entscheidungen auf kommunaler Ebene.