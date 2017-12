Efringen-Kirchen Verteilstation für örtlichen Breitbandausbau

Efringen-Kirchen /Kleinkems. Der Breitbandausbau in der Region schreitet zügig voran. Die Firma ED Netze (Energiedienst) hat jüngst das Technikgebäude für den Knotenpunkt in Kleinkems errichtet. Ein Mobilkran hob am Morgen das rund 16 Tonnen schwere Betongebäude in den Ausmaßen von drei mal drei Metern in die vorbereitete Baugrube an der Rathausstraße. Das Technikgebäude wurde mit einem Tieflader zum Aufstellungsort transportiert.

In dem neuen Technikgebäude wird eine Verteilstation für den örtlichen Breitbandausbau untergebracht, auch „Point of Presence“ (PoP) genannt. Über diesen Knotenpunkt laufen Daten- und Sprachverkehr sowie TV-Signale zwischen den Endkunden und dem Rückgrat der Datenautobahn, dem Backbone. Der PoP an der Rathausstraße ist daher von besonderer Bedeutung für den Breitbandausbau in der Region. Damit werden die Voraussetzungen für Bandbreiten von 50 mbit/s bis zu 1000 mbit/s im Download geschaffen.

Nachdem ED Netze das fertig vorbereitete Technikgebäude an die Stromversorgung angeschlossen hat, wird es vom Zweckverband mit den notwendigen LWL-Leitungen bestückt. Sie sind das Herz des PoP, denn hier laufen bei Maximalausbau bis zu 2620 Glasfasern der Endverbraucher zusammen. Pro Haushalt werden zwei Glasfasern an den Backbone angebunden. Pro Gebäude kommen zwei weitere Fasern dazu, die später zum Beispiel Daten für das intelligente Stromnetz transportieren.

ED Netze stellt noch in diesem Jahr insgesamt sechs vollständig eingerichtete und anschlussfertige PoP-Technikgebäude für den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Lörrach auf. Die Gebäude sind ausgestattet mit der notwendigen Klimatisierung und einem Blitzschutz. Der Innenausbau der Gebäude ist identisch; sie unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe. Während die Techniker in Kleinkems vorerst nur 1500 Glasfasern anschließen müssen, sind es in Lörrach mehr als 30 000 Fasern.

Die Raumeinheiten enthalten die vollständige Passivtechnik mit Racks für den Aufbau einer Verteilstation. Die Aktivtechnik der jeweiligen Knotenpunkte wird zu einem späteren Zeitpunkt vom Glasfasernetz-Betreiber „pepcom“ beigesteuert.

„Wir liefern alles aus einer Hand, schlüsselfertig“, erklärt Jürgen Klinger, Teamleiter Nachrichtentechnik bei ED Netze und fügt hinzu: „Als Betreiber der Ortsnetzstationen ist das unser tägliches Brot. Die Technikgebäude können wir individuell anpassen.“

Damit kommt der Landkreis Lörrach seinem Ziel ein Stück näher, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden eine zukunftsfähige Glasfaserinfrastruktur herzustellen und bis 2030 jedes Haus im Landkreis mit einem direkten Glasfaseranschluss zu versorgen.

Der Ausbau des Backbones läuft auf Hochtouren und soll in seiner Gesamtlänge von rund 380 Kilometern bis Ende 2018 weitgehend abgeschlossen sein, teilt Energiedienst mit. Seit knapp einem Jahr läuft parallel der Ausbau der Ortsnetze mit Glasfasern bis ans Haus.