Efringen-Kirchen Fraktionssprecher beziehen Stellung

Anja Schaffhauser (Bündnis 90/Die Grünen): [...] Die Zahlen sprechen für sich – es wird immer schwieriger, die laufenden Kosten zu bestreiten. Für größere Anschaffungen wird schlichtweg das Geld fehlen. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine mussten wir im letzten Jahr etwas erleben, was wir mitten in Europa nicht mehr für möglich gehalten hätten. [...] In vielen Bereichen werden uns diese Entwicklungen auch hier in unserem Ort beschäftigen. Bei den Energiekosten spüren wir es ja bereits, ebenso bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Im vergangenen Jahr wurden keine nennenswerten Projekte angestoßen, im Gegenteil.