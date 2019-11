Efringen-Kirchen Viel Unterstützung für Landwirte

Über viel Unterstützung konnten sich die Landwirte bei dem spontan in Huttingen organisierten Mahnfeuer freuen. Etwa 200 Personen waren gekommen. Hintergrund der Aktion war, dass Bauern in ganz Deutschland gegen das Agrarpaket der Bundesregierung, das Volksbegehren „Rettet die Bienen“, sowie das von der Landesregierung entworfene Eckpunktepapier protestieren. In diesem Zuge hatten Bauern vom Bodensee ein grünes Kreuz gebaut, das mit Traktorstaffeln auf den Weg zum großen Agrarstreik am 26. November in Berlin geschickt wurde. Am Samstag zog die Traktorstaffel von Lörrach nach Ihringen und wurde von hiesigen Bauernfamilien mit einem symbolischen Mahnfeuer auf einer Obstplantage neben dem Friedhof in Huttingen empfangen.