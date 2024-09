Efringen-Kirchen: Viele Fragen müssen offen bleiben

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee hatte am 19. März den Anhörungsentwurf zur Teilfortschreibung 3.2 Windenergie des Regionalplanes Hochrhein-Bodensee beschlossen. Betroffen sind unter anderem die Teilorte Blansingen und Welmlingen der Gemeinde Efringen-Kirchen. Dennoch sind alle Ortschaftsräte der Gemeinde aufgefordert, bis spätestens zur Sitzung des Gemeinderats am 16. September, in der der Beschluss der Stellungnahme erfolgt, ihre Stellungnahmen abzugeben.