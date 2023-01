Efringen-Kirchen Viele Jahre eine Institution am Weiler Autobahnzoll

Nach dem Bau der neuen Autobahnzollanlage wechselte der Jubilar 1980 in den „Friedlinger Hof“. Auch hier erwarb sich der Gastronom mit seinem Motto „einfach, gut, Gutmann“ einen guten Ruf, den er danach während seines 23-jährigen Wirkens in der neu erbauten Wirtschaft „Bären“ am Autobahnzoll weiter ausbaute. „Es war die erfolgreichste Zeit für uns.“ Ob viele Fernfahrer und Gäste aus der gesamten Regio oder auf seine Einladung hin mehrfach die Profi-Fußballer und Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern – Klaus und Gisela Gutmann verstanden es, mit ihrer gutbürgerlichen Küche und ihrer sympathischen Art den „Bären“ zu einer beliebten Adresse und Institution zu machen. Dafür sorgten auch die zahlreichen Musikveranstaltungen mit Blasmusik- und Trachtenkapellen.

Der Kontakt zu Vereinen war dem Gönner und Träger des Fuchsordens, den ihm die Narrenzunft Wiler Zipfel verlieh, immer wichtig.

Der 1. FC Kaiserslautern ist seine Leidenschaft

Der Sport hat einen hohen Stellenwert im Leben von Klaus Gutmann. Vor allem Boxen und Fußball waren seine Leidenschaft. Seine „linke Klebe“ war bei Wettkämpfen gefürchtet. Nicht nur für den ESV Weil, sondern auch für den FC Kaiserslautern stieg er in den Ring – in Weil einmal vor 2000 Zuschauern. Er war südbadischer Juniorenmeister und südbadischer Vizemeister, zudem holte er sich in Kaiserslautern bei den Südwestmeisterschaften in Rheinland-Pfalz und im Saarland jeweils den dritten Platz.

Bis heute ist seine Liebe zum 1. FC Kaiserslautern ungebrochen. Jahrelang fuhr Klaus Gutmann zu jedem Bundesligaheimspiel. Er hatte seinen festen Platz auf der Tribüne in unmittelbarer Nähe zum damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck, erlebte hautnah die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokalsieg mit und begleitete die Mannschaft auch zu den Europapokalspielen durch ganz Europa. Gutmann, der auf dem Betzenberg bekannt und geschätzt war, knüpfte Kontakte und Freundschaften wie zum Beispiel zum FCK-Präsidenten Norbert Thinnes, der auch Trauzeuge bei seiner Hochzeit war. Außerdem gründete der Gastronom den Fanclub FCK-Freunde im Dreiländereck, dessen Vorsitzender er 32 Jahre war.

Beim WM-Finale 1990 live dabei

Unvergessen bleiben Klaus Gutmann Begegnungen wie mit dem Fußball-Idol Fritz Walter oder mit dem Fürsten Hans-Adam von Liechtenstein, zu dessen Geburtstag er eingeladen war. Und eindrucksvoll war für ihn die Teilnahme an der 500-Jahrfeier der Schweizer Garde in Rom sowie 1989 an der WM-Auslosung in Las Vegas oder der Besuch des WM-Finales Deutschland – Argentinien 1990.