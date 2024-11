Efringen-Kirchen: Viele Menschen machen sich auf Suche

Noch nicht. In diesem Jahr bin ich nochmal 300 Kilometer von Le Puy-en-Velay bis Cahors gelaufen. Aber Frankreich ist groß, und dann kommt ja auch noch Spanien.

Was hat Sie an Ihrer Pilgerfahrt berührt?

Ich bin immer alleine gelaufen, das war mir wichtig. Man ist selbstverantwortlich, selbstbestimmt und auf sich geworfen: Was kann, was möchte ich mir zumuten? Ich laufe morgens los und gucke abends, wo ich schlafe. An einem schönen Ort bleibt man auch mal länger als eine Nacht. Bei der ersten Strecke durch die Schweiz habe ich niemanden getroffen – das war nach drei, vier Tagen schon einsam. Aber je näher man Richtung Spanien kommt, desto mehr Pilger trifft man, und dann kann es zu intensiven Begegnungen kommen. Beides ist eine schöne Erfahrung.

Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ löste in Deutschland einen Boom auf den Jakobsweg aus. Was halten Sie davon?

Vor mir haben sich schon so viele Menschen über einen langen Zeitraum auf den Jakobsweg gemacht, weil sie etwas gesucht haben. Grundsätzlich find’ ich’s eine gute Entwicklung, dass das jetzt so viele Menschen tun. Die Kehrseite: Als ich im Mai in Frankreich war, war es schwierig, Unterkünfte zu finden. Da musste ich eine Woche vorher reservieren, um nicht in Gefahr zu geraten, auf der Straße schlafen zu müssen. Und da geht dann natürlich etwas verloren.

Das Gespräch führte Silke Hartenstein.

Zur Person:

Die Juristin Susanne Teichmanis ist Senior-Beraterin in einem Beratungsunternehmen für Veränderungsprozesse in Kirchen und freiberufliche Supervisorin und Coach. Sie und ihr Ehemann Horst haben vier erwachsene Kinder und vier Enkel.

Der Jakobsweg:

Den von einem Förderverein in Kirchzarten initiierten Himmelreich-Jakobusweg gibt es seit 14 Jahren. Als Teil des Wegenetzes der Jakobspilger führt der Weg von Hüfingen über Freiburg und entlang des Markgräfler Weinwegs bis nach Weil. In Basel beginnt dann ein weiterer Jakobs-Pilgerweg. Ziel aller Wege ist das Grab des Apostels Jakob in Santiago de Compostela in Spanien.