Efringen-Kirchen: Vier Standorte für die Feuerwehrzukunft

Eigentlich sei er ein Freund von großen Würfen, meinte Kevin Brändlin (FDP/FB). Es stehe eine Wirtschaftskrise bevor und die Vorgehensweise käme ihm vor, als ob Geld keine Rolle spiele. Die Überprüfung der Planung für den Standort Efringen-Kirchen sei angegangen worden, weil 14,5 Millionen Euro dem Rat als zu viel erschienen. Jetzt seien in der groben Planung für alle vier Standorte rund 25 Millionen Euro im Gespräch. Florian Hanke (FDP/FB) eröffnete die Rechnung, dass 25 Millionen über 20 Jahre verteilt „Peanuts“ seien.

Foto: Daniel Hengst

Michael Lang (FDP/FB) argumentierte, dass sich in fünf bis zehn Jahren die Altersstruktur wieder verändert habe. Als Gegenargument wurde angeführt, dass der Bedarfsplan alle fünf Jahre fortgeschrieben und somit reagiert werden könne. Lang, selbst Feuerwehrmann, sah zudem die nicht zu bestimmenden Kosten als Problem. Mehrere Räte argumentierten, es könne zunächst der Standort Süd gebaut werden und dann könne man mit neuen Entscheidungen weitersehen.

„Wir wollen uns keinen Palast bauen“, sagte Haberstroh, dass habe die Feuerwehr noch nie gemacht. Die Kameraden hätten jetzt mehr als ein Jahr in Unsicherheit gelebt, ein Ende der Diskussion sei nur fair. Er warnte vor „Flickschusterei“.

Keine Flickschusterei

Es müsse klar sein, welche Aufgaben in Efringen-Kirchen angesiedelt würden, auch ob ein hauptamtlicher Gerätewart benötigt würde. Es sei nicht effizient, in Efringen-Kirchen immer wieder anzubauen, wenn neue Aufgaben hinzukommen. Daher benötige es einen Entscheid für alle Standorte. Haberstroh erklärte, das es möglich sei, die Anzahl der Fahrzeuge zu reduzieren, was ebenfalls eine Einsparung sei. „Vertrauen Sie mir“, warb Haberstroh für das Standortkonzept, welches die Basis für den neuen Feuerwehrbedarfsplan werde.

Knackpunkt am Ende waren die Meinungen von Stefan Medam (CDU) und Michael Lang, die in den Beschlussvorschlag das Wort „kosteneffizient“ aufnehmen ließen. Christian Lehr (FW) regte zudem eine Sitzungsunterbrechung an, damit sich die Fraktionen beraten können. Aus der drohenden „wackligen Abstimmung“, wurde ein klares Bekenntnis zu vier Standorten.

Informationen zum Standortkonzept

Beschluss für Zuschüsse:

Für die Beantragung von Zuschüssen seien Entscheidungen in diesem Jahr von Bedeutung, sagte Holzmüller. Im Jahr 2025 sollen die Planungen beginnen. Zuschüsse sind nur für Beschlüsse im Vorjahr möglich, weshalb auch der Haushalt 2024 beschlossen werde.

Haberstroh ist für das Konzept:

Die Entscheidung zur Zusammenlegung sei bereits vergangenes Jahr getroffen worden, erklärte Philipp Haberstroh im Gemeinderat. „Unsere Einsatzkräfte sind sich der Problematik bewusst, dass mit der aktuellen Struktur die Einsatzbereitschaft nicht immer zu 100 Prozent gewährleistet werden kann und dass wir handeln müssen“, sagte der Feuerwehrkommandant. Nach einem Jahr intensiver Diskussionen müsse er ehrlich eingestehen, „dass wir von alleine nicht so schnell und so konsequent zu einem guten Konzept gekommen wären“. Es gelte: „Ohne Druck keine Diamanten.“ Dem vorliegenden Konzept könnten bereits jetzt, „ohne dass es bis ins Detail“ geplant sei, bereits 50 Prozent der Einsatzkräfte zustimmen. Es sei die Aufgabe, den Weg der Umsetzung so zu gestalten, dass der Wert verbessert werde. „Mit dem Konzept könnten wir die Leistungsfähigkeit langfristig erhalten und ein modernes, sicheres Arbeitsumfeld für unsere Ehrenamtlichen Einsatzkräfte schaffen.“ Als einen wichtigen Baustein sah Haberstroh, dass sich keiner in bestehende Abteilungen eingliedern müsse, sondern vielmehr Neues entstehe, bei dem sich jeder einbringen könne. Die Feuerwehr bleibe weiterhin in der Fläche präsent, durch die neue Stärke könne das Einsatzspektrum angepasst werden. Abteilungen, die bislang nur ein Feuerwehrfahrzeug hätten, würden sich neue Möglichkeiten bieten. „Zusammengefasst kann ich sagen, dass wenn ein Standortkonzept mit einer reduzierten Anzahl Abteilungen funktionieren soll, dann das“, erklärte der Kommandant.