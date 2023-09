Efringen-Kirchen Vom Hilfsarbeiter zum Polier

Zum 50. Betriebsjubiläum von Mete Gashi wurde der Jubilar im Rahmen einer Feierstunde mit der Familie Schnell und einigen Mitarbeitern und Kollegen geehrt. Gashi kam am 7. September 1973 in das seit 1970 im Haltinger Märktweg ansässige Tief- und Straßenbauunternehmen, welches im Jahre 2020 nach Efringen-Kirchen ins Gewerbegebiet „Beim Breitenstein“ umzog. Vom Hilfsarbeiter hat er sich durch seinen Fleiß und sein Können bis zum Vorarbeiter und Polier, hauptsächlich im Kabelleitungstiefbau, weiterentwickelt. Sein Ansehen bei „seinen“ Auftraggebern wie zum Beispiel Energiedienst und Zweckverband Breitband Landkreis Lörrach ist sehr groß, heißt es in einer Mitteilung. Trotz seines offiziellen Ruhestands Anfang 2019 ist er bis heute noch immer in Vollzeit tätig. Sein 70. Geburtstag im Mai diesen Jahres wurde mit seiner Familie, vielen Freunden, Arbeitskollegen und seinen Chef́s, aber auch mit einigen seiner alten Weggefährten als Überraschungsparty im Bauhof gefeiert. Eine weitere Überraschung war Mitte Juli 2023, als er nach 50 Jahren in Deutschland auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt.