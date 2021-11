Efringen-Kirchen Von Anfang an gemeinsam musizieren

Der MV Istein bietet damit nicht nur das Musizieren von Anfang an im Bläserklassenorchester mit anderen Kindern, sondern auch subventionierten Instrumentalunterricht an der Musikschule Markgräflerland an.

Auch Konzerte sowie abwechslungsreiche Freizeitveranstaltungen sind geplant. Interessierte Kinder sind eingeladen, zur ersten Probe einfach vorbeizukommen. Diese ist am Dienstag, 9. November, um 16 Uhr im Musikraum in der Ortsverwaltung Istein, direkt neben der Bibliothek. Wer noch Fragen hat, kann sich an Stephan Windmüller, Tel. 07628/9609, an Anna Rühl, Tel. 07628/941198, oder an Stephan Jourdan, Tel. 0173/6541686, wenden.