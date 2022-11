Efringen-Kirchen Von New York bis zum Mississippi

Von Christoph Schennen

Egringen. Den Auftakt machte die „Kings Row-Fanfare“ des austroamerikanischen Komponisten Erich Korngold. Sie ist entstanden für den Film „Kings Row“ (1942). 20 Jahre später entstand die „Manhattan Symphonie“, das erste Werk für Blasmusik von Serge Lancen, der vor zwei Wochen seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Die „Reise-Symphonie“ besteht aus fünf Sätzen. Jeder Satz ist einer Attraktion aus New York gewidmet. Nach der Ankunft in Manhattan ging es in den Central Park. Nahezu fröhlich und heiter war die Stimmung, die die Posaunen, die Klarinetten und die anderen Bläser mit ihrem Klang erzeugten – passend zu dem Sonntagsspaziergang bei Sonnenschein, den Lancen vertont hat. Beim „Harlem“-Satz spielte die Trompete ein rezitatives Lamento im Jazz-Stil, das von einigen anderen Instrumenten in gleicher Weise aufgegriffen wurde. Die folgenden Sätze priesen die Unterhaltungsmeile „Broadway“ und das Rockefeller Gebäude. Bei dem Satz, der dem damals höchste Gebäude der Welt huldigte, begann das Klarinetten-Register, ehe die höheren Register im Crescendo dazukamen und alles in einem Gruß an die Neue Welt endete, in dem die Dankbarkeit über die Reiseeindrücke zum Ausdruck kam.