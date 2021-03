Efringen-Kirchen Vor allem das Miteinander fehlte

„Es war schön zu sehen, wie kreativ die Gruppen waren“, lobt Daniela Britsche das Engagement der Fasnächtler beim Blick zurück. „Und nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Regio“, ergänzt sie. Für zahlreiche Veranstaltungen gab es digitale Alternativen in Form von Videos, die sich die Fasnächtler unter anderem gegenseitig via WhatsApp zukommen ließen. Bei vielen dieser Videos sei es letztlich darum gegangen, ein Signal zu senden und zu zeigen, dass nicht die Fasnacht ausfällt, sondern die zu ihr gehörenden Veranstaltungen nicht in der gewohnten Form möglich waren.

Auch zeigt sich Daniela Britsche von den Aktionen begeistert, bei denen die Bürger – natürlich unter Wahrung der Corona-Regeln – zum Mitmachen animiert werden konnten. Als Beispiel nennt sie Schaufenster-Aktion der Kanderner Narren. „Dadurch wurden die Leute auch ein wenig nach draußen geholt. Das fand ich schön.“

Trotzdem habe in diesem Jahr vieles gefehlt – vor allem das Miteinander, sagt Daniela Britsche rückblickend. Dass die Fasnacht nicht gefeiert werden konnte, habe sie indes nicht zum ersten Mal erlebt. 1991 wurde nämlich aufgrund des Golfkriegs ebenfalls auf die Veranstaltungen verzichtet. „Wir konnten uns aber damals trotzdem weiterhin treffen“, beschreibt sie einen entscheidenden Unterschied zur Corona-Situation. Denn nicht nur die Fasnachtsveranstaltungen selbst, auch die regelmäßigen monatlichen Treffen der Isteiner Narren konnten aufgrund der Pandemie nicht abgehalten werden. Gleichzeitig haben ihr neben dem Miteinander auch die Veranstaltungen selbst gefehlt. „Beides greift ja ineinander“, erklärt sie.

Daniela Britsche hofft nun, dass die Fasnachtsveranstaltungen im nächsten Jahr wieder stattfinden können.

Hoffen auf nächstes Jahr

Die Chancen seien nicht schlecht, glaubt sie. „Ich bin zuversichtlich, dass es zum Ende des Jahres umfassendere Lockerungen geben wird.“ Allerdings wird sich zeigen müssen, wie schnell sich die für die Fasnacht typische Unbeschwertheit beim gemeinsamen Feiern wieder einstellen wird. Mehr als ein Jahr, in dem auf direkte Kontakte so weit wie möglich verzichtet wurde, gehe nicht spurlos vorüber. Gleichzeitig betont Daniela Britsche aber auch, dass man versuchen müsse, die Chancen zu nutzen, die sich durch das Aufbrechen der Strukturen in Folge der Corona-Krise ergeben haben. Es sei ein gute Gelegenheit, eingefahrene Abläufe zu überdenken, glaubt sie.