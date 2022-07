Efringen-Kirchen Vorbereitungen für die Wahl

Was bereits jetzt feststeht, sind die Termine für die Wahl selbst – am 6. November – und das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen am Montag, 10. Oktober, 18 Uhr. Falls im ersten Durchgang keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann, findet ein zweiter Wahlgang am 27. November statt, die Einreichungsfrist für mögliche weitere Kandidaturen beginnt am Montag, 7. November, und endet am Mittwoch, 9. November, 18 Uhr.