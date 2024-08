Efringen-Kirchen: Vorfreude auf die Showabende im Festzelt

„Das Konzept wurde im letzten Jahr neu aufgelegt und kam bei den Festgästen sehr gut an“, sagt Lucia Kaufmann und ergänzt: „Die Stimmung im Zelt war an beiden Abenden super und der Musikverein sowie auch das Publikum sind jetzt schon voller Vorfreude.“ Am Sonntag wird das Festgremium bereits zum fünften Mal die Dorfmäss veranstalten. Stand heute haben sich 18 Stände angemeldet, welche neben Handwerkskunst auch Leckereien oder Angebote für Kinder anbieten. Am Sonntag ab 13.30 Uhr wird Clown Pat etwas für die kleinen Gäste darbieten. Auch das Oldtimertreffen wird am Sonntag wiederholt werden.

Winzerfest Efringen-Kirchen

Termin

: Freitag, 27. September, bis Sonntag 29. September. Programm

: Freitag: ab 11 Uhr Handwerkeressen; ab 20 Uhr Showabend mit dem Musikverein Efringen-Kirchen (MVEK); Samstag: ab 20 Uhr Showabend mit dem MVEK; Sonntag: ab 11 Uhr Dorfmäss, ab 11.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit der Trachtenkapelle Steinenstadt, ab 13.30 Uhr Kindernachtmittag mit Clown Pat, ab 15 Uhr Konzert mit der Musikkooperation von Stadtmusik Stühlingen und Musikverein Schwaningen, ab 17 Uhr volkstümlicher Ausklang mit dem Musikverein Höllstein. Kartenvorverkauf:

Der Kartenvorverkauf für die beiden Showabende des Musikverein Efringen-Kirchen startet Mitte August bei den bekannten Vorverkaufsstellen Markgräfler Winzer, Toto-Lotto Metzger, Schachenmeier