Efringen-Kirchen: Vorrangflächen statt Wildwuchs

So wurden Fragen nach möglichen Standorten der Anlagen, ihrer Lärmbelästigung und der Haltbarkeit der Fundamente gestellt. Holzmüller stellte klar, dass Windkrafträder nur in ausgewiesenen Gebieten aufgestellt werden sollen. Um dies zu erreichen, wollen die Gemeinden Efringen-Kirchen, Bad Bellingen und Kandern ein gemeinsames „Flächenpooling“ vorschlagen. Sinn sei, in einer frühen Projektphase die Steuerungsfunktion über ein Windenergie-Projekt sichern. Das Flächenpooling hat das Ziel, alle Flächeneigentümer und Eigentümerinnen, die im geplanten Windvorranggebiet Grundstücksanteile haben, in einen sogenannten Flächenpool zusammenzuführen. Ohne diesen Zusammenschluss bestände die Gefahr, dass – wie es jetzt schon geschieht – Investoren bestrebt sind, mit privaten Grundstückseigentümern Verträge über Bebauung und Nutzung von deren Grundstücken abzuschließen.