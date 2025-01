Efringen-Kirchen: Wahl trifft die Narren nicht: sie feiern

Programm steht

Ohnehin ist die Narrenzunft Isteiner Drübel eher für die Saalfasnacht zuständig. Zudem ist die Zunft Mitglied im Verein zur Förderung traditionellen Brauchtums, kurz Isteiner Fasnacht genannt. Dort wird die Straßenfasnacht organisiert. Angeschlossen sind in dem Verein ferner die Isteiner Chlotze Horni, die Ischteiner Orchideen Wiiber sowie der Sportverein Istein und die Isteiner Drübel. „Von unserer Seite gibt es keine Absagen oder Verschiebungen von Veranstaltungen, da unsere Termine nicht mit der Wahl kollidieren“, sagt Lukas Britsche, Vorsitzender der Isteiner Fasnacht.

Das Programm der Isteiner Fasnacht steht schon lange fest. Das Motto heißt „Film und Fernsehen“. Die Isteiner Fasnacht hat sich an die bisherigen Abläufe gehalten: Gestartet wird mit dem Hemdglunkiumzug am Donnerstag, 27. Februar, ab 19.11 Uhr vom Gasthaus Sternen aus zur Schlüsselübergabe am Rathaus und weiter zum Ball in der Festhalle. Kinderfasnacht ist am Samstag, 1. März, mit einem kleinen Umzug ab 14.11 Uhr und anschließender Party in der Festhalle. „Das Narrendorf an der Festhalle Istein öffnet am Fasnachtssonntag ab 11 Uhr“, erklärt Britsche über den 2. März. Der Umzug startet beim ehemaligen Gasthaus Schlüssel um 14.11 Uhr und führt direkt bis zum Narrendorf. Der Nachtumzug ist am Rosenmontag, 3. März, wie Britsche erklärt. Gestartet wird um 19.11 Uhr an der Festhalle, dort ist ebenso das Ziel und der Ausklang mit mehreren Ständen und einem Bierbrunnen. Die Rückgabe des Schlüssels an Ortsvorsteherin Daniela Britsche sei wieder am Aschermittwoch, 5. März, beim Fischessen ab 18.30 Uhr in der Festhalle.