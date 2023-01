Efringen-Kirchen Warme Kleider, Decken, Kerzen

Von Beatrice Ehrlich

Efringen-Kirchen - Mit einem Aufruf haben sich die Ukrainerinnen Nataliia Danichenko und Tetiana Zahaietska dieser Tage an ihre Mitbürger in Efringen-Kirchen gewandt. Mit Hilfe der Hilfsorganisation „Concord 3000“, welche die Sachen in die Ukraine transportiert, und der Organisation „Güteengel der Ukraine“ in Kiew sammeln sie im Alten Kindergarten Efringen-Kirchen Decken und Schlafsäcke, warme Kleidung, Schuhe, Kerzen, Taschenlampen und Powerbanks, die den Menschen dort jetzt möglichst schnell ausgehändigt werden sollen. Von der Menge der Spenden werde es abhängen, wie groß der Transport letztlich werde, erläutert Tetiana Zahaietska per WhatsApp das Vorgehen. Sie selbst kommt aus Schytomyr noch etwas weiter westlich der Hauptstadt. Die Stadt sei auch von Stromausfällen betroffen, die Not sei aber im Osten der Ukraine am größten. Dort sollen die Hilfsgüter hingebracht werden, so Zahaietska.