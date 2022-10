Efringen-Kirchen Was bei einem Bürgerabend zur Sprache kommt

Haftung für Maibaum

Stimmung kam auf, als Schmid die Anregung aus Welmlingen, wo er zuvor gewesen war, zum Maibaumstellen wiedergab. Dort war angeregt worden, das leidige Versicherungsproblem durch Gründung eines teilortübergreifenden Vereins in den Griff zu bekommen. Nicht alle Teilnehmer wollten der Darstellung Schmids folgen, wonach es der Gemeinde unmöglich sei, die Haftung zu übernehmen, wenn etwa die Feuerwehr in einer „dienstfremden“ Aktion einen Maibaum aufstelle. Auf den Einwurf, warum es denn in Kandern funktioniere, sagte Schmid zu, sich bei seiner Amtskollegin Simone Penner zu informieren.

Ein Zuhörer konnte nicht nachvollziehen, dass Aldi und dm in Kleinkems bauen dürften, wo es doch in der Gemeinde bereits alles gebe. Schmid stellte klar, dass es sich dabei um Industriefläche für Gewerbe handele. Auf die Frage, warum Fläche für einen Parkplatz vernichtet werde, statt eine Tiefgarage zu bauen, sagte er, dies sei nicht darstellbar. Zudem gebe das Regierungspräsidium in Freiburg die Größe vor. Wie andere Einwürfe auch, zielte diese Frage nicht gegen den Bürgermeister und seine Amtsführung, sondern verdeutlichte das Unverständnis in der Bevölkerung in Bezug auf übergeordnete Vorschriften.

Innenverdichtung

Als vorrangige Aufgaben für die nächsten Jahre nannte der zur Wiederwahl stehende Bürgermeister die Themen „Finanzen konsolidieren“ und den „weiteren Ausbau der Gemeinde“. Bei der Ausweisung weiterer Baugebiete sei man aber räumlich durch verschiedene Schutzgebiete limitiert, der damit verbundene Straßenbau sowie die Sanierung des alten Wasser- und Abwassersystems ebenso wie der Ausbau von Schulen und Kindergärten würde viel Geld kosten. Die Lösung könne also nur „Innenverdichtung“ lauten. Der Breitbandausbau solle vorangetrieben werden, auch wenn die Bundesregierung die Förderungen gestoppt habe. Die Pläne seien fertig, alle Aufträge vergeben – und jetzt fielen die Fördergelder weg. Für den 4. November ist dennoch der Spatenstich zum Breitbandausbau in Mappach geplant.

„Kein Zuckerschlecken“

Das alles seien Unwägbarkeiten, mit denen ein Bürgermeister leben müsse. „Die nächsten drei Jahre werden kein Zuckerschlecken, sondern eher schon eine ruppige Veranstaltung“, lautete denn auch Schmids wolkenverhangene Zukunftsprognose. „Ich möchte gerne mit Ihnen und für Sie weitermachen“, kam dann doch noch so etwas wie Wahlkampf um die Ecke. Mit Blick auf die Ratsarbeit appellierte der Bürgermeister an den Gemeinderat und die Ortschaftsräte, man möge doch bitte nicht nur sagen, „wir hätten gerne dies oder das“, sondern auch wie es zu verwirklichen sei.

Nach über zwei Stunden wurde Schmid von den Anwesenden, unter denen sich auch Mappachs Ortsvorsteher Helmut Grässlin, der sich nicht an der Diskussion beteiligte, und die Mitglieder des Ortschaftsrats befanden, mit wohlwollendem Applaus verabschiedet.