Efringen-Kirchen Was Strom und Heizung kosten

Karl-Friedrich Hess machte in seiner Stellungnahme den Wunsch nach konkreten Ergebnissen deutlich: „Wir wollen einen Workshop mit Ergebnis, so dass wir endlich das Heft des Handelns in die Hand nehmen können.“ Diesen Vorschlag, sowie die Idee, weitere Fachleute mit ins Boot zu nehmen, hat er daher auch schriftlich an den Bürgermeister und die anderen Mitglieder der Gruppe gesandt, berichtet er im Nachgang,

Als grundsätzlich gut bezeichnet Gemeinderat Simon Meier, der für die Grünen-Fraktion an der AG Klimaschutz teilnimmt, die Gespräche in der Gruppe. Was die Ergebnisse betreffe, komme man allerdings eher schleppend voran, kommentiert er auf Nachfrage. Den Vorschlag von Hess, dieses Mal konkrete Ergebnisse festzuhalten, hält er daher für gut.

Für Bürgermeister Schmid stehen indessen bei dem Treffen am Donnerstag erst einmal die Ad-hoc-Maßnahmen im Mittelpunkt, um „über den Winter zu kommen“, wie er sagt. „Ich hoffe, dass wir uns da recht schnell auf Vorschläge einigen können“, sagt der Bürgermeister. Alles weitere betreffe die strategische Ausrichtung, dafür will Schmid auch die Energieagentur des Landkreises Lörrach mit im Boot haben, dies aller Wahrscheinlichkeit aber schon in der nächsten Gemeinderatssitzung, bei der auch die konkreten Sparmaßnahmen beschlossen werden sollen. Auch mit Unterstützung einer entsprechenden Software soll dann ein kommunales Energiemanagement implementiert werden.

Generell kritisch sieht Schmid den hohen Gebäudebestand der Gemeinde: „Die kommunalen Liegenschaften fressen uns die Haare vom Kopf.“ Karl Rühl (CDU), der ebenfalls beim Treffen der Arbeitsgruppe dabei sein wird, will neben Sparpotenzialen („Jeder Cent, den wir nicht ausgeben, ist gut“), auch Möglichkeiten ausloten, kommunale Gebäude effizienter zu nutzen, etwa durch Bündelung von Veranstaltungen, so dass etwa eine Halle nur an einem Tag geheizt werden müsste.